Ligue 1 : Monaco sort la tête de l'eau

Il ne le répète plus en conférence de presse, mais Thierry Henry aimerait voir son AS Monaco développer du jeu afin d’enflammer de nouveau Louis-II. Il se contentera de résultat positif, d’autant que son équipe est évidemment décimée par les blessures et minée par la faiblesse de certains de ses joueurs. Le jeune entraîneur se réjouira donc du succès acquis par le club du Rocher à Amiens (0-2), mardi soir, qui lui permet même de sortir de la zone rouge (17e à la différence de buts) avant la suite de cette 16e journée.

Deux penaltys de Radamel Falcao, avant la mi-temps (43e) et dans les dernières secondes de la partie (90e+6), ont suffi à ces Monégasques qui n’ont eu aucune autre occasion. L’entrejeu composé d’Aït Bennasser, Tielemans et Pelé a eu un mal fou à enclencher des mouvements, et Falcao a fait peine à voir en se démenant tout seul en pointe. Matthieu Dreyer, le gardien remplaçant d’Amiens, résumait le plan de jeu de son équipe, sur Canal+ Sport: "On sait qu'ils tentent de relancer court, alors à nous d'aller le plus haut sur le terrain pour récupérer le ballon".

C’est finalement une faute sur Benoît Badiashile, le jeune défenseur de l’ASM (maintenu aux côtés de Kamil Glik aux dépens de Jemerson), qui a permis à son équipe de mener à la mi-temps. La formation de Thierry Henry s’est ensuite laissée dominer mais a tenu bon, notamment parce que Diego Benaglio était à la parade sur une belle reprise d’Emil Krafth (67e). Cette fois-ci, Monaco n’a pas sombré dans les 10 dernières minutes, comme contre Montpellier (1-2) samedi dernier, et un 2e penalty, obtenu par Pelé, lui a permis de savourer un 2e succès en 10 jours. Les résultats sont là. Pour le jeu, on repassera.