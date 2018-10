Capable du meilleur comme du pire, l’OL devait a priori montrer son meilleur visage ce dimanche au Parc des Princes, après avoir notamment battu Manchester City et l’OM déjà dans cet exercice 2018-2019. Face à un PSG irrésistible en championnat, l’équipe de Bruno Genesio n’avait pas grand-chose à perdre et tout à gagner assurément. Aussi les Gones semblaient-ils armés pour déstabiliser ce Paris apparu vulnérable lors de son tout premier choc de la saison, trois semaines plus tôt contre Liverpool en Ligue des Champions (défaite 2-3).

L’espace de 45 minutes, Lyon a relevé le défi, se permettant de souffler le ballon à son hôte au point de le faire douter. Pourtant Fekir, le capitaine rhodanien, avait dû céder sa place dès la 6e minute, victime d’une grosse entorse après un contact avec Thiago Silva. Et Neymar avait ouvert la marque sur un penalty consécutif à une faute de Lopes sur Mbappé dans la surface (1-0, 9e). Autant de faits de jeu qui auraient pu couper les ailes de virevoltants Lyonnais…

Bien malgré lui néanmoins, Kimpembe a donné de l’espoir aux Gones en voyant rouge sur un tacle sévère à l’encontre de Ndombele – sanction brandie par M. Gautier après un recours à la VAR (11e). Seulement les Depay et consorts se sont révélés incapables de concrétiser leur domination d’alors, stoppés dans leur élan du reste par une autre sortie sur blessure, celle de Rafael (41e), et par l’expulsion de Tousart pour un deuxième carton jaune encaissé en 20 minutes (45e).

Mbappé, 4 buts en 13 minutes

Au retour des vestiaires, Cornet par deux fois a bien eu l’occasion d’égaliser – seul à bout portant face à Buffon (49e) puis contrarié par le poteau sur un dégagement contré de Thiago Silva (51e). Mais la relative maladresse – ou manque de réussite – du joker lyonnais a précipité le naufrage des siens. Malchanceux lui aussi jusqu’alors – avec à son tour un montant sonné peu après la pause (52e) – Mbappé a fini par sortir de l’ornière pour infliger à l’OL une véritable correction.

En 13 minutes chrono, le jeune champion du monde a trouvé le chemin des filets à quatre reprises (61e, 66e, 69e, 74e), scellant ainsi la belle victoire d’un PSG qui s’offre là un neuvième succès de rang en championnat. 82 ans après, le record de France de l’Olympique Lillois (8 victoires en début de saison) est tombé. Et Paris d’entrevoir déjà un huitième titre de champion de France. Après neuf levées, les joueurs de Thomas Tuchel affichent huit points de plus au compteur que leurs dauphins lillois, et 13 unités de plus que des Lyonnais cantonnés au sixième rang du classement. Impressionnant.