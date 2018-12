Ligue 1 : Mario n'est vraiment plus Super

Et si c’était la saison de trop à Nice pour Mario Balotelli ? L’histoire était pourtant belle entre l’attaquant italien et les Aiglons. Débarqué sur la Côte d’Azur pour se relancer, l’ancien de Manchester City a réalisé avec le Gym les deux meilleurs exercices de sa carrière. 17 réalisations la première saison, 26 la suivante : de quoi sans doute lui donner envie de (re)prendre son envol. Mais le mercato estival ne s’est pas passé comme Balotelli l’aurait espéré. Après le long feuilleton marseillais, le joueur s’est résigné à entamer une troisième saison en Rouge et Noir. Sans doute déçu voire vexé du peu de prétendants, l’Italien a négligé sa préparation et a repris (en retard) l’entrainement avec une bonne dizaine de kilos en trop. Suspendu les trois premières journées de Ligue 1, le joueur de 28 ans n’a pas forcé pour rattraper son manque cruel de forme.

Résultat, après 9 matchs en championnat, le buteur n’a toujours pas trouvé le chemin des filets. Un manque de réussite qui se traduit par 29 tirs dont seulement 6 cadrés depuis le début de la saison. Il faut dire que Balotelli, un brin désinvolte, tente souvent sa chance de loin, sans grande conviction. Pour sa défense, l’animation offensive niçoise n’est pas la plus étincelante actuellement. Le Gym possède en effet la 17ème attaque de Ligue 1 (12 buts en 15 rencontres). Depuis son arrivée, Patrick Vieira a essayé plusieurs systèmes de jeu (3-5-2, 3-4-2-1, 4-3-3) pour mettre son attaquant dans les meilleures dispositions, en vain. Alors que Balotelli rayonnait aux côtés d’un Plea généreux dans les efforts, l’association avec Saint-Maximin ne fonctionne pas.

Mais est-ce là une raison suffisante pour excuser l’Italien ? Pas forcément, compte tenu de son attitude. Moins concerné, l’attaquant est moins tranchant et ne fait plus peur (seulement 36% de duels gagnés). Toujours aussi râleur, l’ancien milanais semble perdre patience au fil des matchs. En témoignent ses (trop ?) nombreux gestes d’humeur. Dernier en date, lors de sa sortie à la 75ème minute face à Guingamp ce week-end. Agacé, Balotelli s’en est pris à son entraineur. « Il y a des joueurs qui comprennent, d’autres qui ne comprennent pas. Certains l’acceptent, d’autres moins. Ça ne me pose pas de problème qu’ils réagissent d’une certaine manière. J’attends juste qu’ils aient du respect pour le club, pour le groupe et pour moi, par rapport aux décisions que je peux prendre » a réagi Patrick Vieira, tentant d’apaiser la situation.

Mais le constat est là. Par son comportement, sur et en dehors du terrain, Mario Balotelli pourrait de nouveau tout gâcher. Alors qu’il avait retrouvé la sélection italienne en juin dernier, Roberto Mancini n’a pas fait appel à lui lors des deux derniers rassemblements de la Squadra Azzurra. Après avoir passé deux saisons à redorer son image, attention à ne pas retomber dans ses travers. Surtout à l’approche du mercato hivernal…