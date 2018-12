Ligue 1 : Mandanda est-il le maillon faible de Marseille ?

L’OM a donc une nouvelle fois pris l’eau, mercredi soir à Nantes (2-3). Un problème récurrent pour les Marseillais, qui affichent la seizième défense de l’élite avec déjà 25 buts encaissés. Cela faisait plus de trente ans qu’ils n’avaient plus été aussi perméables. Opta rappelle ainsi qu’il faut remonter à la saison 1984-1985 pour trouver trace d’une aussi piètre performance de la part des Phocéens (30 buts pris en 16 journées). Et, cette année-là, ils avaient terminé dix-septièmes, aux portes de la relégation.

62.8% - Steve Mandanda 🇫🇷 affiche 62.8% d’arrêts en Ligue 1 2018/19, le pire pourcentage de sa carrière sur une saison de Ligue 1. Déclin ? pic.twitter.com/WBXak1Tg1p — OptaJean (@OptaJean) December 6, 2018

Si les défenseurs olympiens sont évidemment responsables de cette situation, Steve Mandanda n’est pas exempt de tout reproche non plus. Toujours selon Opta, le gardien champion du monde (33 ans) ne tourne qu’à 62,8% d’arrêts réussis depuis le début de l’exercice en Ligue 1. Son plus mauvais pourcentage en championnat depuis le début de sa carrière. Pas très rassurant, surtout pour un joueur que Rudi Garcia considère comme un cadre de l’équipe. L’est-il toujours ? La question se pose.

Zubizarreta cherche un "gardien plus jeune"

"On a évidemment besoin d’un grand Steve Mandanda pour obtenir ce qu’on veut à la fin de la saison, c’est-à-dire être sur le podium et se qualifier pour la Ligue des champions, disait l’entraîneur de l’OM la semaine passée. Il a été freiné dans sa préparation par cette blessure à Nîmes, malheureusement." Le 19 août, au stade des Costières, l’international tricolore avait effectivement été touché aux ischio-jambiers de la cuisse gauche, une blessure qui l’avait écarté des terrains pendant un bon mois.

"Petit à petit, il est de mieux en mieux, ajoutait Rudi Garcia. Il n’a pas eu de pépins physiques depuis. On était un peu inquiet par rapport à ça, mais ça se passe bien, même si on a aussi pu aménager son temps de jeu pour le laisser souffler." Si une saison post-Coupe du monde peut être délicate à gérer, "Il Fenomeno" est clairement sur le déclin et les dirigeants semblent d’ailleurs l’avoir compris puisqu'Andoni Zubizarreta confiait récemment qu’il "travaillait" sur la venue d’un "gardien plus jeune".