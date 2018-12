Ligue 1 : Lille-OL, quel joli nul !

Décidément, l'Olympique Lyonnais a bien du mal à proposer autre chose que des matches à suspense. Mais pour une fois, les hommes de Bruno Genesio, qui avaient pris l'habitude, notamment en Ligue des champions, de gâcher leur avantage au score, ont endossé le rôle du chasseur pour ramener un match nul de Lille (2-2), ce samedi, lors de l'affiche de la 15e journée de Ligue 1, où la deuxième place du classement était en jeu, au moins provisoirement.

Difficile de savoir s'il s'agit d'un mauvais ou d'un bon résultat pour l'une ou l'autre des deux équipes, tant les occasions ont été nombreuses de part et d'autres. Ainsi, l'OL aurait sans doute dû ouvrir le score, par Memphis Depay (10e) ou Maxwell Cornet (13e), qui ont gâché des situations favorables face à Mike Maignan. Dans l'autre sens, Lille a fait preuve de plus de réalisme, notamment grâce à un Loïc Rémy motivé, buteur sur un centre de Zeki Celik (1-0, 17e), puis passeur pour Nicolas Pépé sur un contre à 4 contre 3, après une perte de balle d'Houssem Aouar (2-0, 27e).

Mais comme Lille, à son tour, a manqué plusieurs balles pour tuer le match, par Jonathan Ikoné, qui a trouvé le poteau (45e+2), ou Xeka puis Rémy, qui ont buté sur un bon Anthony Lopes (59e, 72e), l'OL a eu l'opportunité de revenir en seconde période. Non sans trouver le moyen de rater un penalty par Memphis Depay, qui a frappé au-dessus (50e). Mais le Néerlandais s'est fait pardonner avec cette belle talonnade pour la réduction de l'écart signée Bertrand Traoré (1-2, 63e). Et après que Depay a fait trembler la transversale d'une frappe puissante (81e), Moussa Dembélé, entré en jeu, a offert une égalisation méritée aux visiteurs (2-2, 86e).

"Il y a deux sentiments différents, a résumé Lopes après le match. En première période, on a deux très belles occasions, mais le gardien fait deux très beaux arrêts. Il faut être plus tueurs. En deuxième période, on a eu un bon état d'esprit et on est bien revenu. On s'est fait remonter les bretelles et on était tous confiants. Le match nul me semble mérité." Il permet en tout cas à l'OL de bien finir une semaine globalement très positive, avec la victoire dans le derby face à Saint-Etienne (1-0) et le match nul face à Manchester City (2-2) en Ligue des champions.