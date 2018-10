Un an après l’arrivée d’un Kostas Mitroglou qui n’est jamais devenu le grand attaquant tant attendu par le Stade Vélodrome, l’OM a-t-il raté son recrutement estival ? C’est évidemment bien trop tôt pour le dire mais, pour l’instant, aucun des trois renforts n’a donné satisfaction. Pourtant, Duje Caleta-Car, Kevin Strootman et Nemanja Radonjic ont été choisis minutieusement par la direction sportive et ont coûté cher, respectivement 19, 25 et 12 millions d’euros.

"On paie un peu leur arrivée tardive" Rudi Garcia

Les trois joueurs, tous trois titulaires, ont justement déçu lors de la rencontre des Phocéens à Chypre contre Limassol, conclu par un résultat nul désolant (2-2). Rudi Garcia n’a pas manqué de citer deux d'entre eux. "Il faut continuer à montrer à certains d’entre nous et notamment ceux qui sont arrivés, je pense à Radonjic et Caleta-Car, qu’il y a des choses qu’ils doivent apprendre vite. On paie un peu leur arrivée tardive", a regretté l’entraîneur du club marseillais.

Strootman, ce n'est pas mieux

Effectivement, les recrues ont peu de circonstances atténuantes désormais, l’excuse du temps d’adaptation ne tenant plus vraiment. Caleta-Car a débuté avec l’OM le 19 août, à Nîmes (3-1), et commet régulièrement de grossières erreurs d’appréciation. Après son carton rouge à Lyon (4-2), il y a deux semaines, il est trop passif sur l’égalisation de l’Apollon signée Emilio Zelaya (91e). Radonjic, lui, manque d’automatismes avec ses coéquipiers, certes, mais l'ailier serbe est pour l’instant un dribbleur qui ne fait aucune différence.

Quant à Strootman, c’est la grande inconnue du moment. Le milieu néerlandais peine à devenir l’un des leaders de l’équipe. En 7 titularisations, l’ancien Romain a joué avec le frein à main, en plus d’être dépassé par la vitesse adverse. Il a même eu du mal contre la formation chypriote et la présence à ses côtés de Luiz Gustavo n’a rien changé, le Brésilien se montrant bien plus utile que lui. Et si ces trois recrues avaient été mal choisies ?