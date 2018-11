C’est une solidarité de caste. Celle des attaquants. Lorsqu’on évoque les difficultés de Radamel Falcao (82 sélections, 32 buts), son capitaine et buteur en panne, dont la mauvaise passe illustre à elle seule la première partie de saison en enfer de l’AS Monaco, Thierry Henry sait protéger et défendre l’international colombien, auteur de cinq petits buts, tous inscrits en Ligue 1. Le dernier sur un coup-franc magistral à Caen (1-0) samedi dernier, synonyme de première victoire monégasque depuis plus de trois mois et un succès inaugural en trompe-l’œil à Nantes (3-1).

Un but qui suffit à lui seul à exonérer Falcao de toute critique aux yeux d’Henry. Après un récent accès de paranoïa lors d’une de ses dernières conférences de presse, le successeur de Leonardo Jardim, revenu à de meilleures intentions, a aussitôt montré les crocs lorsqu’un confrère a osé rappeler la fragilité d’ "El Tigre", qui quatre jours après son but normand a raté un penalty lors du nouveau revers en Ligue des champions contre l’Atlético Madrid (2-0).

"Dans le dur actuellement... ?!?"

"Dans le dur actuellement… ?!?, s’étonne Henry, l’œil noir. Il nous a fait gagner à Caen. Moi, je me rappelle de ça, je ne sais pas si vous vous en rappelez, vous ? C’est lui qui marque contre Caen: 1-0, but de Falcao, c’est bien ça ? Suffisant, première victoire, trois points." De quoi être reconnaissant quand comme Henry on n’avait jusqu’à présent pris qu’un petit point en championnat… Le reste n’est visiblement que littérature: "Donc oui, il rate un penalty (à Madrid), mais c’était pour revenir à 2-1, pas pour mener 1-0 ou revenir à 2-2… On ne sait pas ce qu’il aurait pu se passer après… Mais ce que je retiens moi, c’est que la dernière fois (à Caen), c’est lui qui a posé le ballon, c’est lui qui a pris ses responsabilités et c’est lui qui a marqué. Donc voilà, mais il va bien." En clair, pas touche à mon capitaine, sous contrat en Principauté jusqu’en 2020, mais dont le nom est revenu cette semaine avec insistance dans la presse espagnole au sujet d’un éventuel retour à Madrid… (*)

Henry : "Falcao a pris ses responsabilités":

Henry, qui a pu mesurer la jeunesse et le manque d’expérience de son effectif, sait trop l’importance d’un Falcao dans les matches au couteau que s’apprêtent à disputer les Monégasques pour sauver leur peau en Ligue 1. A commencer par la réception de Montpellier ce samedi, à Louis-II (20 heures): "J’avais dit avant Madrid que notre bataille, c’était Montpellier samedi, de gagner ce premier match de la saison à la maison et d’enchaîner une deuxième victoire en Ligue 1 après Caen."

(*) Interrogé sur l’intérêt supposé du Real, Falcao a répondu : "Revenir ici ? Quand mon contrat prendra fin, on verra ce qu’il se passera…"