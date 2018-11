Au sortir de la trêve internationale, l'Olympique de Marseille retrouve le quotidien du championnat avec un déplacement à Amiens, en clôture de la 14e journée de Ligue 1. Les Phocéens aimeraient bien évidemment enfin pouvoir lancer une série, eux qui n'ont pas encore réussi cette saison à signer plus que deux succès de rang en championnat. Difficile dans cette mesure de postuler au podium. Pourtant, rien n'est encore perdu, loin de là, pour des Ciel et Blanc au complet au moment de se rendre en Picardie, si l'on excepte l'absence attendue de Luiz Gustavo, suspendu.

L'équilibre provençal reste néanmoins fragile, tant dans le secteur défensif qu'offensif. Le retour aux affaires de Rolando pourrait faire du bien à l'arrière-garde de l'OM, mais aux avant-postes en revanche, les solutions manquent... Rudi Garcia laisse toutefois la porte grande ouverte à Clinton Njie. "Il nous apporte d'autre chose que Konstantinos Mitroglou et Valère Germain. Je n'oublie pas qu'il a mis un doublé contre Amiens la saison dernière, ça peut être une option", a précisé le coach face à la presse. Le Camerounais pourrait donc être la solution idoine pour pallier les périodes délicates que traversent les deux buteurs attitrés de l'équipe, et notamment le Grec, recruté pour un peu plus de 15 millions d'euros au Benfica de Lisbonne.

"Il doit faire mieux".

Ce dernier a toujours été soutenu envers et contre tous par l'ancien entraîneur de la Roma, ce malgré ses piètres prestations ou ses ratés monumentaux face au but adverse. Une préparation physique tronquée, un manque de confiance, ... tous les arguments ont été utilisés par un Rudi Garcia concédant parfois du bout des lèvres qu'il "doit faire mieux". Et qui a reconnu à demi-mots ce vendredi face à la presse qu'il n'avait pas forcément traduit le fond de sa pensée sur le sujet. "Si vous aviez un attaquant en difficulté, direz-vous que vous voulez le remplacer, ou le soutiendriez-vous ?", a ainsi lâché le technicien passé par le Losc. De là à dire que Mitroglou ne dispose plus désormais du moindre crédit auprès de son entraîneur...

