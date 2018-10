Cette fois, plus rien ne devrait empêcher la transmission de témoin... M6, devenu actionnaire principal du club en 1999, devrait valider avant la fin du mois d'octobre la vente des Girondins de Bordeaux au fonds d'investissement GACP (General American Capital Partners). La situation devrait donc enfin se décanter du côté du Matmut Atlantique, où le flou régnait depuis plusieurs mois, les premières informations concernant ces tractations remontant à mars dernier ! Le rachat devait alors se finaliser pour une somme avoisinant les 70 M€, que les nouveaux arrivants auraient un temps peiné à rassembler selon les informations de Challenges. L'été dernier, de nouvelles informations avaient finalement fait état d'un acte de vente à hauteur de 100 M€.

Et pendant ce temps-là, le flou sportif régnait évidemment au Haillan, où Thierry Henry a refusé de poser ses valises pour prendre le relais de Gustavo Poyet. Depuis, Ricardo Gomes est arrivé en qualité de manager, et Eric Bedouet a été conforté dans ses fonctions d'entraîneur de l'équipe première. Mais en coulisse, tout était au point mort... Selon les informations de Sud-Ouest, le vote intervenu ce vendredi dans la cité girondine a fait disparaître le dernier obstacle à la concrétisation du projet. Les élus de Bordeaux Métropole ont en effet validé les garanties proposées par Joseph DaGrosa, leader de GACP, concernant le règlement des traites pour l'occupation et l'utilisation du Matmut Atlantique.

Tout devrait donc s'accélérer, et l'horizon bordelais s'éclaircir rapidement. Reste à savoir désormais dans quelle mesure ce changement d'actionnariat permettra au club de retrouver de l'ambition sportive. Les moyens financiers mis à la disposition de l'équipe dirigeante seront inévitablement améliorés, mais n'atteindront évidemment pas le budget inclassable du Paris Saint-Germain ou même de l'AS Monaco. Les supporters du FCGB peuvent-ils à terme espérer profiter de moyens équivalents à ceux de l'Olympique Lyonnais ou de l'Olympique de Marseille ?