On sait toute l’importance et le symbole d’un OL-ASSE, dans les deux camps. Mais toujours un peu plus pour l’équipe à domicile. Surtout si les Stéphanois, privés de leurs supporters au Groupama Stadium, avaient réussi la performance de prendre au moins un point, l'affront aurait été d’autant plus grand pour les Gones. L’essentiel est accompli du côté des hommes de Bruno Genesio : une petite victoire (1-0), certes, en conclusion de ce choc à la croisée des chemins pour Lyon. Le tournant aurait surtout pu être négatif.

Saint-Etienne pouvait prendre deux points d’avance sur l’OL en cas de victoire, mais les Rhodaniens en comptent finalement quatre de plus que leur grand ennemi. Les mathématiques, c’est simple, mais ça fait parfois beaucoup de bien. Le fameux genre de succès qui peut faire la différence en vue d’une place en Ligue des champions, car Saint-Etienne devenait un véritable concurrent dans ce début de lutte qui se dessine. Les locaux n’ont cadré qu’un tir, celui du but de Denayer, et ça a donc suffi à leur bonheur.

M'Vila "juste dégoûté"

Yann M’Vila se disait "juste dégoûté" sur Canal+ Sport, à l’issue de la partie. "On fait une belle première période, on doit mener 1-0 ou 2-0 à la pause. Nos supporters nous ont énormément manqués, ça ne nous a pas aidé. On est déçus, on aurait tant voulu gagner pour eux. On se fait tuer sur un coup de pied arrêté, on ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes." Denayer, auteur du coup de boule de la délivrance à l’heure de jeu sur corner (62e), évoque forcement "un match important". "Ça montre que malgré tout ce que les gens disent, on est quand même bien placés."

Rafael, en se faisant expulser à la 70e minute pour un tacle inconsidéré, a bien tenté de relancer malgré lui l’ASSE, qui a donc dominé la première période avec notamment cette tête de Diony claquée par Anthony Lopes (22e). En fin de match, un contact sur Salibur dans la surface (81e) aurait aussi pu amener un penalty, même si c’est tout à fait sujet à débat. La manière n’est pas satisfaisante ni même suffisante pour Lyon, si on pense à Manchester City, qui arrive mardi en Ligue des champions. Mais l’OL affiche quatre matches sans défaite, six en comptant la Coupe d'Europe.