L'entraîneur français et le directeur sportif espagnols s'engagent jusqu'en 2021 avec le club phocéen. Les deux hommes étaient arrivés il y a deux ans, en octobre 2016.



Communiqué de l'OM :

Le club est heureux d’annoncer les prolongations de son entraîneur principal, Rudi Garcia, et de son Directeur sportif, Andoni Zubizarreta.

Intronisés à quelques jours d’intervalle en octobre 2016, les deux techniciens poursuivent leur collaboration avec l’OM jusqu’en 2021, soit deux ans de plus.



Champion de France 2011 avec Lille, Rudi Garcia avait pris la succession de Frank Passi. Pour sa première saison complète, il a mené l’équipe vers une finale d’Europa League contre l’Atlético de Madrid et atteint la quatrième place en Ligue 1 Conforama.



Après deux expériences à la tête de la direction sportive de l’Athletic Bilbao (2001-2003) et au FC Barcelone (2010-2015), Andoni Zubizarreta s’inscrit bel et bien dans la durée lui aussi. L’ancien gardien de but espagnol (126 sélections) va continuer son travail de fond pour assurer le développement du club à tous les étages. Assisté par Albert Valentin, le Basque de 57 ans est notamment à l’origine de la restructuration de la formation olympienne. L’OM Campus, un outil de travail dernier cri dédié à la formation, a été inauguré le 14 octobre dernier.