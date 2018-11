Onze mois. Cela fait désormais onze mois que Mapou Yanga-Mbiwa n’a plus disputé le moindre match avec l’Olympique Lyonnais. Cantonné aux entraînements depuis la claque reçue en Coupe de la Ligue (4-1) le 13 décembre 2017, l’ancien Montpelliérain vit forcément de plus en plus mal cette mise à l’écart. Une mise à l’écart qu’il assure ne pas comprendre.

"Tout le monde est perdant dans l'affaire. Je ne joue pas, donc ma cote baisse. Et le club voit fondre ma valeur. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour que je ne joue plus ? J'aimerais bien le savoir. Je me suis toujours bien comporté avec tout le monde. Je n'ai manqué de respect à personne. Je n'ai frappé personne", a-t-il ainsi expliqué dans une interview accordée à RMC Sport.

"Je m'entraîne, mais je sais que je ne jouerai pas" Mapou Yanga-Mbiwa

Et l’international tricolore d’assurer ne pas baisser les bras quand bien même sa situation semble inextricable. "Je me suis battu pour faire évoluer les choses. Malgré mes efforts, rien n'a changé. Je m'entraîne, mais je sais que je ne jouerai pas", a-t-il affirmé. Le défenseur lyonnais, recruté 10 millions d’euros à l’été 2015, ne comprend d’autant moins cette situation qu’il aurait pu quitter l’OL lors du dernier mercato estival.

"Bruno Genesio m'a convoqué plusieurs fois dans son bureau pour échanger. Cela reste poli, mais il ne peut rien faire. Certains, à l'étranger, étaient prêts à mettre 6 à 8 M€. On se rapprochait du montant de mon transfert. J'étais partant. Mais Lyon n'a pas accepté. Et tout a capoté. Je n'ai pas compris", a-t-il confié au sujet de l’intérêt de Bursaspor. Agé de 29 ans, Mapou Yanga-Mbiwa est sous contrat jusqu’en juin 2020.