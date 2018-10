Par chance, le "virus FIFA" n’a pas frappé le PSG. Si Daniel Alves, Layvin Kurzawa et Colin Dagba sont toujours blessés, et manqueront donc la réception d’Amiens samedi après-midi lors de la 10e journée de Ligue 1, Thomas Tuchel a récupéré tous ses internationaux en bonne santé après cette trêve. Un soulagement pour l’entraîneur allemand, qui n’est pour autant pas complètement satisfait. Car il risque de devoir ménager Neymar, Thomas Meunier et Marquinhos pour cette rencontre au Parc des Princes.

"Ce n’est pas parce que nous jouons contre Amiens, mais parce que c’est nécessaire, a-t-il indiqué en conférence de presse. C’est notre obligation de gérer les minutes des joueurs parce que, pour eux, c’est dangereux s’ils se blessent." Pour le club de la Capitale, ce serait aussi problématique, surtout avant deux autres rendez-vous aussi importants que ceux à venir contre Naples, mercredi prochain en Ligue des Champions, puis face à l’OM en championnat, quatre jours plus tard au stade Vélodrome.

Neymar au repos contre Amiens ?

"Nous y sommes habitués, mais c’est toujours un peu compliqué pour nous, les entraîneurs, après la trêve internationale... Il faut aménager des intensités différentes. a-t-il admis, avant de tacler assez sèchement les différentes sélections. L’équipe nationale, elle, ne fait pas ça. Mes joueurs jouent, jouent et jouent. Ils font beaucoup de voyages et qui doit ensuite les ménager ? Leur club. Ce sont nous qui les payons mais c’est seulement à nous de les ménager. C’est un peu ridicule et dommage."

"C’est impossible pour eux de jouer 60 matches par saison", a-t-il poursuivi. Les chances de voir le crack brésilien aligné d’entrée face aux Amiénois, paraissent donc minimes. Pour les deux autres, c’est différent: "Neymar a beaucoup joué et c’est un peu plus facile de le reposer parce qu’on a beaucoup de joueurs offensifs. Pour Meunier et Marquinhos, c’est un peu plus compliqué. On a des blessés et il y a la suspension de (Presnel) Kimpembe." Thilo Kehrer pourrait tout de même en profiter.



Thilo Kehrer : "Je n'ai pas la pression"