A la peine lors de la Coupe du Monde avec le Brésil, Neymar affiche un tout autre visage depuis la reprise avec le PSG. Les chiffres en attestent, le n°10 parisien en étant à 11 buts et 6 passes décisives sur ses 11 premiers matchs de la saison. De quoi en faire le troisième meilleur buteur des cinq grands championnats européens derrière le phénomène Krzystof Piatek, 13 buts au compteur, et Lionel Messi, déjà auteur de 12 buts.

Mais pour l’Observatoire du football, Neymar est bien le meilleur joueur de ce début de saison. Se basant sur les statistiques poussées fournies par Opta, le CIES en a en effet fait son MVP, l’ancien Barcelonais dominant deux catégories la percussion (dribbles) et la mise en danger (assists). Mentions spéciales également à Aymeric Laporte, le plus rigoureux, ainsi qu’à Etienne Capoue, le plus en vue à la récupération. Malgré un début de saison difficile, Cristiano Ronaldo, qui n’affiche pourtant que 5 buts en 10 matches, mène les débats dans le domaine de la finition.

A en croire le CIES, le Portugais apparaît d’ailleurs comme le meilleur joueur de Serie A. Au même titre que Lionel Messi en Liga, Robert Lewandowski en Bundesliga, Sergio Agüero en Premier League et donc Neymar en Ligue 1. A noter enfin que parmi les joueurs affichant moins de 450 minutes de jeu, si Marco Verratti est le meilleur joueur de Ligue 1, se distinguant à la récupération et à la distribution, Kostas Mitroglou est le meilleur finisseur du Big Five…





