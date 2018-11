Douze matches, douze victoires : ça y est, le PSG tient son record. Moins d’une semaine après avoir égalé la série établie par Tottenham en 1960-1961 en battant l’OM au stade Vélodrome, le club de la Capitale est entré dans la légende du football européen en réalisant le meilleur début de saison dans l’histoire des cinq grands championnats (Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1). Sa nouvelle victime ? Son dauphin lillois (2-1).

Un LOSC qui, comme Marseille cinq jours plus tôt, aura tenu à un peu plus d’une heure, vendredi soir au Parc des Princes. Et qui, comme Marseille, aura craqué sur un éclair de Kylian Mbappé. Alors que les Parisiens dominaient globalement les débats, mais s’étaient jusqu’ici heurtés à l’axe José Fonte-Adama Soumaoro, l’attaquant français, lancé par Neymar dans la profondeur, a débloqué la situation d’une imparable frappe enroulée (1-0, 70e).

Et moins d’un quart d’heure plus tard, l’infernal duo a remis ça, Kylian Mbappé servant cette fois son acolyte brésilien sur un une-deux à l’entrée de la surface (2-0, 84e). Les Dogues ont au moins eu le mérite de réduire l’écart, sur un penalty transformé par Nicolas Pépé dans le temps additionnel (90e+3), mais à l’arrivée, ce sont déjà onze points qui les séparent de l’intouchable leader francilien.



Tuchel : "Magnifique d'avoir ce record"