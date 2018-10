"Cette équipe mérite mieux, mais on part de loin, a confié le coach des Canaris, 19e de Ligue 1 et battus à Bordeaux 3-0 pour la première de technicien bosnien. La situation est compliquée. Il ne faut pas tomber dans la panique, mais si on n’en a pas conscience, ça peut se passer comme ça."

"Coach Vahid" s'est montré très présent auprès de ses joueurs lors des entraînements, pendant la trêve internationale, relève Ouest-France. Histoire là encore de trancher avec les méthodes de Cardoso. "D’autres entraîneurs font différemment, explique Halilhodzic. Ce sont des professeurs, philosophes… Moi je suis un petit différent. Je ne sais pas si c’est mieux comme ça, mais chacun a sa méthode. J’adore le foot, l’expliquer sur le terrain. Ça, c’est ma passion, c’est mieux que la célébrité."

Enfin, Halilhodzic a reproché à Cardoso ses rapports avec les formateurs du club, qui n'avaient pas le droit d'assister aux séances du groupe professionnels. "La formation, c’est le basique, explique l'ancien grand buteur du club. Avant, il y avait une coupure totale. Or, l’image de Nantes, c’est la formation."