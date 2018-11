Rudi Garcia a plutôt bien vécu les déclarations de Florian Thauvin dans France Football. On aurait pu croire l'entraîneur de l'Olympique de Marseille inquiet après avoir lu que son meilleur buteur aurait du mal à rester sans Ligue des champions la saison prochaine. Présent devant la presse vendredi avant le déplacement à Montpellier dimanche soir pour le compte de la 12e journée de Ligue 1, Garcia s'est même plutôt amusé de la question.

"Il a bien raison ! On veut tous la Ligue des Champions et on va tout faire pour être dans les trois premiers. Est-ce que je crains de voir Florian partir ? J'ai 0% de crainte. C'est clair comme réponse comme ça, non ? (rires)". Ce qui l'a moins amusé en revanche, c'est que l'on puisse considérer que son choix de ne pas aligner de numéro 9 de métier face au Paris Saint-Germain était révélateur d'un problème dans son effectif.



"Florian (Thauvin) et Lucas (Ocampos) ne sont pas des attaquants ? On ne va pas rentrer dans ce débat. Un choix a été fait avant le PSG et un autre sera fait dimanche. On va s'appuyer sur ce match, qui est une référence parce que l'on a fait jeu égal en termes de possession, d'intensité, de cohésion et de maîtrise collective. Il faut que l'on ait plus de réussite offensive maintenant". Titillé ensuite sur son éventuel mécontentement de ne pas avoir plus d'alternatives en attaque, Garcia n'a pas vacillé. L'option prise dans le Clasico n'était pas un message pour ses dirigeants, simplement le moyen de mettre en difficulté l'adversaire.

Contre le MHSC, l'OM devrait retrouver un schéma plus classique avec Valère Germain ou Kostas Mitroglou en pointe et Dimitri Payet à la baguette et dans un registre naturel. Les Marseillais ne devront en tout cas absolument pas s'incliner, sous peine de voir le podium à 6 points.