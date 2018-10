Les Girondins de Bordeaux ne sont pas encore passés sous pavillon américain. La vente du club aquitain, propriété de la chaîne M6 depuis près de 20 ans, devait être concrétisée ce mardi après-midi, à Paris, mais elle a finalement été reportée. La raison ? "Retard de mise à disposition des fonds", selon le fonds d'investissement américain GACP.

"Il n"y a aucune raison de s'inquiéter, la vente n'est pas remise en cause" Nicolas de Tavernost

Selon Sud-Ouest, le problème serait "d’ordre technique" dans l’articulation entre les différentes entités impliqués dans ce rachat, à savoir donc GACP, King Street (co-actionnaires) et Fortress (fonds auprès duquel a été effectué le crédit). "Il n"y a aucune raison de s'inquiéter, la vente n'est pas remise en cause", a indiqué Nicolas de Tavernost, le président du directoire de M6, à France Bleu Gironde. Il n'empêche que le signal envoyé est plutôt négatif: celui d'un futur propriétaire qui a du mal à réunir l'argent nécessaire au fonctionnement et à l'ambition d'un club du standing des Girondins.

La vente est donc repoussée de 15 jours, le délai minimum légal. Tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici là, sauf coup de théâtre, et le "closing" devrait donc intervenir début novembre. Mais c'est un contretemps qui retarde la passation de pouvoirs entre l'ex et le futur propriétaire du club, et ainsi la mise en place du nouveau projet, comme la nomination d'un nouveau président ou éventuellement d'un directeur sportif.

