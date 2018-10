Ligue 1 - AS Monaco : Henry privé de ses gardiens

Déjà qu'il n'est jamais facile pour un entraîneur d'arriver au chevet d'un club malade en cours de saison, a fortiori pour un entraîneur débutant dans le rôle de n°1, Thierry Henry n'est pas épargné par les petits tracas pour ses premiers pas à la tête de l'AS Monaco. Pour commencer, l'ancien attaquant des Bleus a dû faire une croix sur l'adjoint qu'il souhaitait avoir, Julien Stéphan, l'entraîneur de la réserve du Stade Rennais, pour qui le club de la Principauté a refusé de verser une indemnité de départ estimée à 1 million d'euros.

Mais Henry n'a pas le temps de se lamenter. Il lui faut préparer le déplacement à Strasbourg, samedi soir, déjà capital pour l'ASM, actuellement en position de barragiste (18e de Ligue 1). Et pour cette rencontre, le nouveau coach a d'ores et déjà enregistré le forfait de l'habituel gardien titulaire du club, Danijel Subasic, et celui de son remplaçant désigné, Diego Benaglio. Le Croate et le Suisse sont touchés à la cuisse droite. Henry devra ainsi choisir entre deux jeunes joueurs sans grande expérience, Seydou Sy (22 ans, 4 matches de Ligue 1 au compteur) et Loïc Badiashile (20 ans, 1 match de Ligue 1).

"Il ne faut pas faire n’importe quoi." Thierry Henry

Et ce n'est pas tout. Rony Lopes, Willem Geubbels, Kevin N'Doram et Pietro Pellegri sont également blessés. Et Radamel Falcao, celui qu'Henry décrit comme "le capitaine, le leader, le buteur", revient d'un déplacement aux Etats-Unis avec la Colombie, et n'est pas certain de pouvoir jouer 90 minutes. "J’espère qu’il pourra jouer, a indiqué Henry. Il a joué mercredi soir à New York. Il est revenu jeudi matin. Il ne faut pas faire n’importe quoi. Il sera dans le groupe. Il faudra avoir une discussion avec lui. Savoir comment il sent. Ce sera une décision mûrement réfléchie avec le staff médical." Décidément, Henry est vite plongé dans le grand bain.

