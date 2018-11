En enrôlant Marcelo Bielsa à l'été 2017 en tête de pont de son nouveau projet, Gérard Lopez pensait alors avoir frappé un grand coup. Mais il y a un an, "El Loco" était finalement écarté et c'est Christophe Galtier qui allait être l'artisan du sauvetage des Dogues en Ligue 1. Depuis, le technicien français fait des merveilles dans le Nord de la France, puisque Nicolas Pépé et consorts pointent sur la troisième marche du podium du championnat après 12 journées, à onze longueurs du leader parisien.

"Nicolas Anelka, interviendra auprès du centre de formation lillois et de ses jeunes pensionnaires " Communiqué officiel du LOSC

Tout va donc pour le mieux au Losc au niveau sportif, mais pas question pour autant de se reposer sur ces lauriers. Ainsi, le staff technique se voit étoffé ce mercredi par l'arrivée d'un renfort de poids, puisque Nicolas Anelka a donné son accord pour rallier les Dogues. "Un nouveau visage rejoint le Losc et les pelouses du Domaine de Luchin: l’ancien attaquant international français de 39 ans, Nicolas Anelka, interviendra auprès du centre de formation lillois et de ses jeunes pensionnaires en tant que conseiller, plus particulièrement sur le travail et le poste spécifiques d’attaquant", précise un communiqué officiel.

Nicolas Anelka au LOSC auprès des jeunes attaquants lillois ⚽



Lire le communiqué ➡ https://t.co/wLgBrQoBkY pic.twitter.com/scliIw1oY9 — LOSC (@losclive) November 7, 2018

Le terme de "conseiller" ne permet pas de connaître avec précision le rôle que tiendra le champion d'Europe 2000 avec les Bleus, ni même si ce poste consistera en des interventions quotidiennes ou ponctuelles. Depuis la fin de sa carrière crampons aux pieds, l'ancien attaquant du PSG, de Manchester City, Liverpool ou de la Juventus a souvent été associé à divers projets, comme au Roda JC, ou auparavant auprès d'un petit club belge, mais sans jamais y investir 100% de son temps. En sera-t-il de même au Losc ?

Pays-Bas - Quand Anelka rejoignait le staff de Roda