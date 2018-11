Les Verts quatre à quatre

La dynamique retrouvée de l’AS Saint-Etienne, consécutive aux bons recrutements et à l’esprit insufflé par Jean-Louis Gasset depuis près d’un an, n’a peut-être jamais été aussi éclatante que dimanche. Certes, prendre trois buts à domicile contre Angers est un problème, surtout après trois matches sans victoire. Mais ça l’est beaucoup moins si on est capable d’en mettre quatre en retour, ce que les Verts ont réussi dans une ambiance de douce folie à Geoffroy-Guichard, avec ce but décisif d'Hamouma à la 89e minute pour clore le score à 4-3.

C’est aussi là, parfois, qu’on voit la nouvelle Ligue 1. La dynamique portée par le PSG, Lyon, Marseille, Lille en 2018 ou même Nîmes (et Monaco auparavant) déteint aussi de manière positive sur certaines affiches pas forcément sexy. Le dimanche à 17h, à Saint-Etienne, c’est souvent un classique ces dernières années, mais un tel spectacle n’est pas forcément au rendez-vous. Le déséquilibre total, d’un côté comme de l’autre, n’a sans doute pas plu aux deux coaches. Mais on est persuadé, pour Sainté et la suite de la saison, qu’il vaut mieux gagner 4-3 que 1-0.

Hamouma: "Un maximum de points avant le derby"

Les locaux ont eu l’excellente idée de répliquer à chaque fois très vite lorsqu’Angers a mené. D’abord le premier but de Pavlovic pour le SCO (24e), puis l’égalisation immédiate de Diony (1-1, 26e). Mathieu Debuchy porte la marque à 2-1 (45e+1), mais Flavien Tait réplique également aussitôt (2-2, 45e+3). Et quand les Angevins reprennent les devants par Bahoken (2-3, 71e), l’infortuné Vincent Manceau égalise à nouveau de la poitrine contre son camp (3-3, 73e). Avant l’ultime coup de grâce de Romain Hamouma (4-3, 89e).

"Ça fait du bien, parce que je ne suis pas épargné par les pépins, réagit d’abord personnellement l’homme providentiel du jour (sur beIN SPORTS). Je m'accroche, j'ai un groupe qui me soutient. On essaie d'aider l'équipe." L’analyse collective, même à chaud, reste exigeante, ce qui est peut-être un bon signe: "On prend trop de buts, certains sont évitables. Je mets les attaquants dedans, on a des tâches défensives. Il faut un gros collectif. C’était une marche, il y en aura encore une la semaine prochaine. Il nous faut un maximum de points avant le derby." Ce sera dans trois semaines à Lyon qui, quatrième, compte désormais une petite longueur d’avance sur l’ASSE. Même l’OM a la pression, provisoirement sixième avec un point de retard en attendant son déplacement à Montpellier.