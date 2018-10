Les Verts font du surplace

"On se doit de gagner pour viser plus haut. On a encore pas mal de progrès à faire", a regretté Mathieu Debuchy après la rencontre sur Canal+ Sport. C’est le cas de le dire, Saint-Etienne n’est pour l'instant pas taillé pour briguer les places européennes. La formation de Jean-Louis Gasset enchaîne un troisième match de Ligue 1 sans victoire sur le terrain de Nîmes (1-1), vendredi soir, et se retrouve 6e du classement avant la suite de la 11e journée.

L’ouverture du score dès les premières secondes de Rémy Cabella, de la tête sur un centre tendu de Mathieu Debuchy, a bien lancé les Verts. Durant près d’une demi-heure, les visiteurs ont alors idéalement contenu les attaques rapides adverses en faisant preuve d’une belle habilité technique. Posté en pointe, Wahbi Khazri a notamment raté le but du break puisque sa reprise a été repoussée par Anthony Briançon devant son but vide (11e).

Les Crocodiles ont continué à pousser et cela a porté ses fruits en seconde période. Lancé dès la demi-heure de jeu, Denis Bouanga faisait des différences sur la gauche et trouvait même la transversale (67e). C’est finalement sur une contre-attaque que les Nîmois ont égalisé: Rachid Alioui, également sorti du banc, s’en allait battre Stéphane Ruffier (67e). Le promu se contente d'un résultat nul et d'une 9e rencontre sans victoire mais, sur le terrain, c'est encourageant.