Les footballeurs français omniprésents sur les terrains

Voilà une statistique pas banale. Selon les conclusions de l’Observatoire du football CIES, les footballeurs français seraient ceux qui jouent le plus à l’échelle des cinq grands championnats du continent: la Liga, la Premier League, la Serie A, la Bundesliga et la Ligue 1. Si l’on tient compte des minutes passées sur le terrain par les joueurs de nationalité française dans ces cinq ligues majeures, ces derniers bénéficient de 19,7 % du temps de jeu global, devançant les Espagnols (15,2 %) et reléguant loin les Allemands qui complètent le podium (9,8 %).

En Ligue 1, la proportion des joueurs du cru est écrasante: 62,7 %. Les Brésiliens (6,8 %), les Belges (3,3 %), les Portugais (2,4 %) et les Sénégalais (2,1 %) complétant de loin le Top 5 des nationalités les plus représentées dans l’élite française. En tout, 46 pays disposent en L1 d’un ambassadeur au moins. Une donnée comparable à celles de la Bundesliga (45 nationalités différentes), de la Liga (40) de la Serie A (50) et de la Premier League (54), championne de la diversité.

La première division britannique est si cosmopolite que le protectionnisme n’y est pas franchement de rigueur. Outre-Manche, les footballeurs anglais ne représentent que 35,3 % des effectifs, pour 10,9 % de Français et 6,8 % d’Espagnols notamment. L’Italie aussi se montre partageuse avec ses 39 % de joueurs nationaux, contre 7 % de Brésiliens, 6,2 % d’Argentins et 5,5 % de Français. En Allemagne, 48,5 % des footballeurs sont Allemands, le contingent tricolore prenant la deuxième place comme en Angleterre avec 8 % des effectifs. En Espagne, où les locaux se taillent la part du lion (61 %), les Bleus apparaissent en force une nouvelle fois, à hauteur de 6,1 %, juste derrière les Argentins (6,8 %).