Les bons coups de Nîmes, Rennes et Nice

Nîmes s'est régalé sur la pelouse de Dijon (0-4), ce samedi lors de la 12e journée de Ligue 1. Le promu a réalisé un véritable carton grâce à Bouanga (5e et 64e), Savanier (30e) et Briançon (87e). Les Crocodiles montent à la 12e place alors que les Dijonnais sont en pleine crise au 17e rang, sans succès en championnat depuis le mois d'août.

Bon coup également de Rennes qui grappille de précieux points au classement sur la pelouse de Caen (1-2). Hunou (61e) et Sarr (68e) permettent aux Bretons de s'emparer de la 11e place alors que le Stade Malherbe, avec une réalisation de Crivelli (90e), est 16e.

Vainqueur en Ligue 1 à Bordeaux (0-1) le week-end dernier puis contre Auxerre en Coupe de la Ligue (3-2) mercredi, Nice enchaîne devant Amiens (1-0). Gouano a inscrit l'unique but de la partie contre son camp (38e). Les Aiglons figurent dans la première partie de tableau, ils sont neuvièmes, leur adversaire 18e.

Match nul entre Strasbourg et Toulouse (1-1). D'un joli coup franc, Gradel (70e) a répondu à Mothiba (51e). Les Alsaciens sont sixièmes, les Haut-Garonnais 13es. Dans le même temps, l'avant-dernier Monaco a un peu plus sombré à Reims (1-0), à cause de Cafaro (24e).