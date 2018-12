Le week-end de Ligue 1 chamboulé 

Il n’y aura aucun choc au programme de la 17e journée de Ligue 1 ce week-end. Deux jours après les reports des rencontres du PSG et de l’OL, respectivement contre Montpellier et à Toulouse, deux autres matches ont été remis à plus tard ce jeudi : le derby azuréen, programmé vendredi soir, entre l’AS Monaco et l’OGC Nice et l’affiche du dimanche entre l’AS Saint-Etienne et l’OM.

Ce sont évidemment les nouvelles manifestations à prévoir dans l’Hexagone, qui perturbent sérieusement le championnat de France. A chaque fois, ce sont les préfectures concernées (Paris, Haute-Garonne, Alpes-Maritimes et Loire) qui ont sollicité la LFP pour un report, afin que les forces de l’ordre puissent faire face au mouvement des gilets jaunes.

Une réunion d’urgence est programmée à la ligue ce jeudi après-midi, afin de décider ou non d’un report total de la journée, pour une question "d’équité", comme l’avait clamé le président lyonnais Jean-Michel Aulas dès mardi. Les 10 matches pourraient être calés les 15 et 16 janvier, entre les 20e et 21e journées, comme l’indique La Voix du Nord.