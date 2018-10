Le "tueur" qui manque à l'OL est parti...

L'Olympique Lyonnais retrouvera vendredi soir le quotidien du championnat de France en recevant la visite du Nîmes Olympique en match avancé de la 10e journée de Ligue 1. La dernière fois que les Gones ont joué une rencontre dans cette compétition, c'était à Paris le 7 octobre dernier, et ils y avaient pris une belle raclée (5-0). Néanmoins, Bruno Genesio ne se focalise pas forcément sur cette opposition particulière, qui avait notamment vu Nabil Fekir sortir très tôt sur blessure, et Lucas Tousart être expulsé. En revanche, ce match avait une nouvelle fois permis de mettre en avant les carences actuelles du groupe.

"Il nous manque cette capacité à être efficace dans les temps forts, et à l’être aussi défensivement sur nos temps faibles. Et ça nous coûte beaucoup de points depuis le début de saison, souligne Bruno Genesio. Sur les derniers matches, on a su se procurer les occasions, mais il nous a manqué de l’efficacité. Il y a un problème de confiance pour certains attaquants, sûrement, et d’agressivité aussi. On doit être plus tueurs, savoir marquer un but du pointu, et pas forcément privilégier le beau geste". Le message s'adresse donc directement à Martin Terrier, Bertrand Traoré, Maxwel Cornet, Moussa Dembélé mais aussi et surtout à Memphis Depay. Le Néerlandais, si précieux la saison passée, et notamment dans le sprint final, n'a inscrit qu'un seul but cette saison, lors de la 1ère journée contre Amiens.

Et Bruno Genesio de citer l'exemple à suivre, qui a plié bagage... "Mariano, c’était typiquement le joueur qui aimait traîner dans la surface, reconnaît-il. Sur des matches comme Nice ou Nantes cette saison, il aurait sans doute marqué avec les situations que nous avons eues. Mais on a aussi des joueurs qui sont capables de le faire. Il suffit de peu de choses parfois… Les attaquants ont besoin de marquer, il suffit d’un match ou deux pour relancer la machine". Pendant ce temps-là, le Dominicain a joué un peu plus de 100 minutes en trois matches de Liga au Real Madrid, sans réussir à faire trembler les filets...