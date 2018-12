Le PSG encore contrarié

L’an dernier, c’est ici à la Meinau, le 2 décembre, que le PSG avait essuyé son tout premier revers en championnat (2-1). L’antre strasbourgeois est resté imprenable ce mercredi soir pour l’ogre parisien, un leader implacable de l’élite qui se devait de réagir après le partage des points enregistré à Bordeaux trois jours plus tôt (2-2). Peine perdue. Après avoir démarré la saison sur une série record de 14 victoires en Ligue 1, Paris a bel et bien concédé un deuxième match nul de rang en Alsace (1-1).

Solide ces dernières semaines (une seule défaite en huit journées, pour trois succès), le Racing a encore joué crânement sa chance face au club de la capitale, se permettant de frapper le premier juste avant la pause, sur un penalty transformé par Lala (1-0, 41e). En colère après l’arbitrage au terme du scénario girondin ce week-end, Thomas Tuchel pourra certainement trouver matière à contestation sur cette main dans la surface de Kehrer signalée par M. Gautier après consultation de la VAR, il n’empêche que les Strasbourgeois, alors, n’ont pas volé leur ouverture du score.

Le Racing frôle la gagne

"On n’a rien lâché du début à la fin. On a montré qu’on avait un collectif solide. On voulait montrer une belle image devant le public, une image de guerrier. C’est une bonne soirée. Paris, c’est l’équipe à battre. Nous, on est une équipe banale du championnat, on ne boxe pas dans la même catégorie, donc c’est encore un exploit", résumait à chaud Martin sur l’antenne de Canal+. Certes, le RCS n’a pas su tenir les trois points, rejoint à la marque en seconde période sur un autre penalty, inscrit par Cavani celui-là et précédemment obtenu par Mbappé sur une faute indiscutable de Lala (1-1, 71e). Mais dans les intentions et le jeu développé, les Alsaciens ont assurément signé là une performance méritoire.

Sans une légère position de hors-jeu de Thomasson, Strasbourg aurait même pu arracher la victoire dans le temps additionnel… "C’est toujours dur de jouer ici, comme l’année dernière, contre une équipe qui donne tout, dixit Draxler à l’heure du bilan. Dans une saison, il y a des moments comme ça. Il faut à tout prix mieux jouer. Une équipe comme la nôtre doit gagner ce genre de match…" Gageons que les Parisiens, qui après 16 journées gardent 14 longueurs d’avance sur le Losc en tête du championnat, sauront rectifier le tir à Belgrade dans six jours, pour leur "finale" de poule de Ligue des champions. D’ici là, ils n’auront pas d’autre galop d’essai – la visite de Montpellier au Parc des Princes samedi prochain ayant été reportée à une date ultérieure…