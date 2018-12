Le PSG champion d'automne

En pleine préparation de leur déplacement à Bordeaux dimanche (21h), pour le match de clôture de la 15e journée de Ligue 1, les joueurs de Thomas Tuchel ont-ils seulement pris conscience qu'ils devenaient sans jouer champions d'automne à la faveur de la neutralisation de Lille et Lyon, dos à dos à l'issue de leur confrontation ce samedi (2-2).

Quand on s'appelle le PSG et qu'on domine à ce point la concurrence nationale, avec 14 points d'avance sur son dauphin lyonnais, à l'issue de ce nul en terre nordiste, un tel titre honorifique tient lieu de l'anecdote... Montpellier pouvait bien revenir à 13 longueurs, à la faveur de son succès à Monaco (1-2) plus tard dans la soirée, l'issue de ce championnat de France ne fait plus aucun doute.