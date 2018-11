Le plan B du prince Albert II pour l'ASM

Créditée d’une seule victoire cette saison – lors de la toute première journée de championnat - l’AS Monaco est aujourd’hui au bord du gouffre, 19e de l’élite à cinq longueurs de la ligne de flottaison. Le choc psychologique lié au débarquement de Leonardo Jardim au profit de Thierry Henry n’a pas eu lieu, et le club du Rocher de s’enfoncer plus encore dans la crise pour des raisons extra-sportives. Son président, Dimitri Rybolovlev, ayant été inculpé pour corruption et trafic d'influence actifs en Principauté.

Ce samedi, le prince Albert II de Monaco a accepté d’évoquer la mauvaise passe de son équipe – une structure dont il est lui-même actionnaire minoritaire. "Inculpation ne veut pas dire condamnation, avance-t-il, prudent, auprès de Mediapart. Mais si jamais tout cela était avéré, je pense que Rybolovlev se retirerait de lui-même." Et d’ajouter quant à sa volonté de voir l’oligarque russe céder au plus vite les rênes du club: "L'enquête le dira... Pour l'instant, il faut respecter la présomption d'innocence, à moins que lui-même décide de mettre fin à sa présidence de l'AS Monaco."

Le message est passé et bien passé, d’autant que Son Altesse Sérénissime a déjà manifestement un plan B. "Je n'ai pas entendu de lien possible avec un groupe chinois qui souhaiterait investir à l'AS Monaco. Pour le fonds américain, c'est le bébé de Jérôme de Bontin (ancien président de l’ASM entre 2008 et 2009, ndlr). C'est un ami. Il m'a indiqué qu'il était prêt, s'il y avait une possibilité." Reste que Dimitri Rybolovlev n’aurait pas forcément l’intention de quitter le navire, souhaitant "continuer à soutenir son développement, comme il l'a fait depuis qu'il a acheté le club en 2011", selon son porte-parole Dimitri Tchetchkine, ainsi relayé ce samedi par l'agence de presse russe TASS.