Le message de Vieira à Balotelli

Après deux saisons abouties avec l'OGC Nice (43 buts en 67 matches), la troisième sur la Côte d'Azur sera-t-elle celle de trop pour Mario Balotelli ? A la fin du mercato, le club azuréen s'était félicité d'avoir su retenir sa star en dépit d'une cour assidue du voisin marseillais. Un peu plus d'un mois après, les dirigeants niçois regrettent-ils déjà leur choix ?

A court de forme après une préparation tronquée, "Super Mario" n'a fait que trois apparitions, se contentant de récolter deux cartons jaunes. Remplaçant au coup d'envoi samedi dernier face au PSG, le buteur de 28 ans est entré après la pause, mais n'a pas réussi à inverser le cours du jeu (0-3). Bien conscient des problèmes physiques actuels de son attaquant vedette, Patrick Vieira a décidé de se passer de ses services pour le déplacement de Nice à Toulouse, vendredi soir en ouverture de la 9e journée de Ligue 1. A sa place, l'entraîneur des Aiglons a préféré convoquer le jeune Ignatius Ganago, de retour de blessure.

Un avertissement clair et net pour Balotelli, dont on guette désormais la réaction. Le natif de Palerme va-t-il accepter la décision de son coach et mettre les bouchées doubles à l'entraînement pour revenir au top de sa forme ? Ou au contraire va-t-il prendre cette décision comme une sanction et se refermer sur lui-même ? Si c'est le cas, un départ en janvier ne serait pas exclure tant le salaire de l'Italien pèse lourd dans les finances de l'OGC Nice.

Le groupe niçois: Benitez, Clémentia - Hérelle, Dante, Sarr, Atal, Burner, Boscagli, Coly, Jallet - Tameze, Walter, Lees-Melou - Srarfi, Saint-Maximin, Maolida, Sacko, Ganago. Les absents: Balotelli, Cardinale (choix du coach), Cyprien (suspension), Le Bihan, Danilo, Makengo, Lloris (blessures).