Vainqueurs 1-0 à Metz, grâce à un but de Rémy Dugimont (32e), lundi soir en clôture de la 13e journée de Ligue 2, les Auxerrois, qui ont aussi raté un penalty, par Romain Philippoteaux (44e), réalisent une excellente opération puisqu’ils sortent de la zone rouge et se hissent à la 17e place. Les Lorrains conservent eux leur première place, avec un point d’avance sur Brest et deux sur Lens.