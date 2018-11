L'ASSE renverse Angers sur le fil

Saint-Etienne a battu Angers in extremis dimanche, au terme d'un match spectaculaire (4-3) pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Le SCO a mené 1-0 puis 3-2 grâce à Pavlovic (24e) et Bahoken (71e), les Verts ont eux mené 2-1 grâce à Debuchy (45e+1) puis enfin 4-3 grâce à Hamouma à la 89e minute. Les autres buts stéphanois sont inscrits par Diony (26e) et Vincent Manceau, auteur d'un malheureux contre son camp (73e), alors que Flavien Tait a également marqué pour Angers (45e+3). L'ASSE est cinquième avec 20 points, soit un de retard sur le quatrième Lyon et un d'avance sur le sixième Marseille. Angers est 15e avec 12 unités, soit deux d'avance sur le 18e Amiens.