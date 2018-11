La belle soirée de Sainté

La soirée aurait difficilement pu mieux se passer pour les Verts. Une semaine après leur victoire spectaculaire contre Angers (4-3), les joueurs de Jean-Louis Gasset ont fait coup double dans leur chaudron avec un succès qui s'est rapidement dessiné face à Reims.

Quelques instants seulement après le coup d'envoi, Wahbi Khazri a trouvé sur coup franc la tête victorieuse de Mathieu Debuchy (1-0, 1ère). Ce même Khazri s'est ensuite permis de doubler la mise avant la pause, d'une belle frappe croisée et après une feinte de corps subtile de Loïs Diony (2-0, 39e). Deux buts qui ont suffi au bonheur des Verts, lesquels n'avaient glané que deux points en trois journées avant ces deux victoires.

Parfois bousculés par des Champenois privés de Marvin Martin et Jacques-Alayxis Romao, les Foréziens ont su se montrer efficaces pour rester dans la course au podium, profitant par ailleurs du match nul de Lille à Strasbourg la veille (0-0) et de la défaite de Montpellier à Angers (1-0) ce samedi soir. Au classement, l'ASSE est cinquième, à deux points du MHSC (3e) et à une petite longueur de l'OL (4e). Cela tombe bien, les Verts ont justement rendez-vous avec les Gones après la trêve internationale, pour un derby prévu à Lyon dans treize jours. Ça promet.