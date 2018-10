Jardim, bientôt menacé ?

L'AS Monaco, championne de France en 2017, n'a empoché depuis l'entame de l'exercice en cours qu'un seul succès toutes compétitions confondues, et c'était à l'occasion de la 1ère journée de Ligue 1, sur la pelouse du FC Nantes (1-3). C'est évidemment bien trop peu lorsque l'on se positionne a priori comme une équipe appelée à se qualifier une nouvelle fois pour la Ligue des champions au printemps prochain. Mais avec déjà dix points de retard sur le podium, la mission de Kamil Glik et consorts, sans être impossible, apparaît inévitablement compliquée. Les semaines passent, et aucun signe de réaction n'apparaît dans les rangs monégasques.

Le dernier revers, concédé dimanche à domicile face au Stade Rennais (1-2), a aussi mis en évidence la nervosité de l'effectif, symbolisée par ce carton rouge adressé à Andrea Raggi pour un coup de poing à l'endroit de Clément Grenier. Et il faudra enchaîner après la trêve internationale par deux déplacements consécutifs, à Strasbourg d'abord dans le cadre de la 10e levée de Ligue 1, puis à Bruges pour une rencontre de la 3e journée de Ligue des champions. Leonardo Jardim trouvera-t-il d'ici là les solutions pour relancer son équipe ? Le technicien portugais a déjà effectué plusieurs tentatives depuis le début de saison. Le successeur de Claudio Ranieri sur le Rocher dispose d'un effectif très large, via notamment une campagne de recrutement très fournie (11 renforts) et quelques retours de prêts. Or, selon Opta, 27 joueurs ont déjà été utilisés par le coach en deux mois, la faute à une infirmerie pleine d'une part, mais aussi à une volonté de changer les hommes pour secouer le groupe d'autre part.

En vain... Leonardo Jardim a aussi changé de système depuis trois rencontres, cherchant à renforcer son secteur défensif en alignant trois hommes en charnière. Le bilan est équivoque: trois défaites, sept buts encaissés et un seul marqué. La présidence de l'AS Monaco pourrait donc être alarmée par la situation, et par le manque de solutions dont semble désormais disposer celui qui est en place depuis l'été 2014. Quelles ficelles Leonardo Jardim peut-il encore tirer pour tenter de relancer cette machine pour le moins grippée ? S'il ne trouve pas, le directoire n'aura plus d'autre choix que de se tourner rapidement vers un pompier de service...