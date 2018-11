Henry : "Il y a déjà assez de problèmes sur le terrain"

Ambiance crépusculaire à Monaco, où comme si la situation de l’ASM, avant-dernière du classement de Ligue 1 et sans la moindre victoire depuis la première journée de championnat (et un succès 3-1 à Nantes), ne suffisait pas, Thierry Henry fait le choix de la défiance à l’égard de la presse et des médias. Présent en conférence de presse ce jeudi, à 48 heures d’un match "à six points", comme il le reconnaît lui-même, face à Caen, le successeur de Leonardo Jardim est apparu le visage fermé. Et surtout soucieux d’en dire le moins possible. A travers une communication minimaliste, qui n’a pas échappé aux habitués de La Turbie.

Henry : "J’assume toutes les responsabilités"

Samedi (20 heures), en Normandie, face à un adversaire direct dans la lutte pour le maintien, qui compte tout de même cinq points d’avance sur son équipe, Henry espère "déjà ne pas perdre…", conscient que "ça ne va pas être évident, parce qu’eux aussi sont dans un moment difficile avec des joueurs suspendus, des joueurs importants pour eux aussi. Chacun ses problèmes."

"J'évite de trop parler..."

Mais quant à savoir quels ont été les axes de travail des Monégasques au cours de cette trêve internationale : "On a travaillé et fait ce qu’on avait à faire avec les joueurs qu’on avait…" Mais encore, cher « Titi » ?

"J’évite de trop parler, parce qu’après, vous en profitez…", lance-t-il, à l’évidence contrarié, pour ne pas dire plus, d’avoir été dépeint comme un coach qui, sous prétexte qu’il débute dans la carrière, se cacherait notamment derrière l’excuse de l’épidémie de blessures, qui accable son effectif. "Je ne donne pas de matière pour permettre après aux gens de dire que je cherche des excuses ou pas d’excuses, poursuit-il. Alors je vais arrêter de parler de faits. (…) J’assume tout ce qui se passe, j’ai toujours eu l’habitude d’assumer, je prends la responsabilité, c’est ma faute, mais on essaye d’avancer, c’est le plus important." Positif malgré tout, même si on a comme un doute sur la pertinence de cette posture au regard du passif qui existe entre l’ancien attaquant des Bleus et la sphère médiatique en France.

Dans ces conditions, mais on en n'espérait pas plus, il ne faut pas attendre du jeune entraîneur qu’il s’épanche sur les affaires extra-sportives qui touchent aussi l’AS Monaco et notamment son président : "Non, parce qu’on a nos propres problèmes… Il y a des choses qui se passent en dehors, je n’ai pas toutes les données. J’essaye déjà de me concentrer…Il y a déjà assez de problèmes sur le terrain."

Henry annonce des retours