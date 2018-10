Henry attend toujours sa première victoire

L'AS Monaco n'est pas encore lanterne rouge, mais la situation reste critique... Encore une fois, le club de la Principauté a affiché ses lacunes et ses limites, samedi soir lors de la 11e levée de Ligue 1, pour la première de Thierry Henry sur le banc de touche de Louis-II, et son troisième match depuis qu'il a pris le relais de Leonardo Jardim. Opposés à Dijon, les Rouge et Blanc ont souffert, mais sont parvenus à obtenir le point du nul (2-2).

Le champion du monde 1998 continue de bricoler tant bien que mal, contraint de composer avec des absences pesantes, comme celles de Samuel Grandsir, Radamel Falcao, Danijel Subasic, Djibril Sidibé, Willem Geubbels, Rony Lopes, Pietro Pellegri, Andrea Raggi ou Stevan Jovetic. Au coup d'envoi, Jean-Eudes Aholou était même annoncé reconverti au poste de latéral gauche, derrière le Belge Nacer Chadli, mais c'est finalement Antonio Barreca qui tiendra bien sa place, et le Diable Rouge devra se contenter d'un statut de remplaçant au coup d'envoi. L'Italien donne raison à son coach en se muant en passeur décisif pour son alter-ego du couloir droit, Benjamin Henrichs, crédité de l'ouverture du score (1-0, 29e). Sur le Rocher, ce sont les défenseurs qui marquent, même si les jeunes Sofiane Diop et Moussa Sylla, un brin individualiste, n'ont pas démérité aux avant-postes.

Jemerson a failli tout gâcher...

L'envie ne fait pas tout, il faut aussi de la maîtrise et de la confiance, ce dont manquent encore clairement les Monégasques. Ainsi, Antonio Barreca est pris dans son dos trois minutes après son action décisive, et Mickaël Alphonse égalise (1-1, 32e). Diego Benaglio doit s'avouer vaincu pour la première fois de la soirée, lui qui a néanmoins encore multiplié les interventions décisives. Le Suisse cède de nouveau avant l'heure de jeu, peu aidé par sa défense, une nouvelle fois. Jemerson se rate à la relance, puis contre finalement la tentative de Mehdi Abeid (2-1, 55e). On pense alors l'ASM incapable de se relever, mais Kamil Glik, lui aussi méconnaissable depuis plusieurs mois à l'image de son partenaire brésilien de la charnière, trouve l'énergie pour égaliser de la tête (2-2, 77e).

Ce point est toujours bon à prendre pour deux formations appelées à lutter pour le maintien à mesure que les semaines avancent. Les champions de France 2017 n'ont plus gagné le moindre match toutes compétitions confondues depuis la 1ère levée de la Ligue 1 le 11 août dernier, là où le DFCO, après avoir remporté ses trois premiers matches de championnat, reste désormais sur huit rencontres de rang sans succès.