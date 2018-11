Guingamp : Trois noms pour remplacer Kombouaré

Au sortir d'une correction reçue à Nantes (5-0) lors de la 12e journée de Ligue 1, Antoine Kombouaré n'a pas survécu à la position pour le moins délicate dans laquelle se trouve un En Avant de Guingamp lanterne rouge du championnat.

Désormais, trois profils auraient été identifiés pour prendre le relais, rapporte France Football, et notamment un certain Jocelyn Gourvennec, qui avait officié sur le banc de touche breton entre 2010 et 2016 avant de prendre la direction des Girondins de Bordeaux. Libre de tout engagement depuis près d'un an, l'ancien milieu de terrain offensif serait la priorité de la direction de l'EAG, qui aurait contacté également Patrice Garande, ancien coach du Stade Malherbe Caen, et Pascal Dupraz.