Guingamp a renvoyé Kombouaré

Une centième en forme de calvaire et surtout une dernière face à Nantes (0-5). Antoine Kombouaré avait "donné rendez-vous aux arbitres" avant le duel à venir contre Lyon, samedi à 17 heures pour le compte de la 13e journée, mais il ne sera plus aux commandes de l’équipe de l’EAG. Le Kanak, en poste depuis 2016 et qui avait prolongé son contrat jusqu'en 2020, estimait pourtant, à l’issue de la défaite face aux Canaris, que l’équipe pouvait encore avancer sous sa direction.

"C’est vrai qu’on doit être plus costaud, faire ce qu’il faut et accepter des injustices mais c’est compliqué. Cette deuxième mi-temps est un coup d’arrêt, mais on est préparé, ne vous inquiétez pas, à se battre jusqu’au bout. On est prêt à relever la tête", plaidait-il pour Ouest-France.

Communiqué : Antoine Kombouaré n'est plus l'entraîneur de l'En Avant.

Le club breton en a décidé autrement et diffusé un communiqué laconique ce mardi pour annoncer son licenciement. "Le club d’En Avant de Guingamp, après un entretien avec son entraîneur Antoine Kombouaré, a décidé de mettre fin à ses fonctions", explique le club. Guingamp, 20e et dernier de Ligue 1 avec seulement 7 points au compteur après 12 journées, se retrouve face à un énorme défi.

Vincent Rautureau (directeur du centre de formation) et Sylvain Didot (entraîneur de la N3) vont prendre le relais jusqu’à la nomination du futur technicien qui devrait intervenir pendant la trêve internationale.