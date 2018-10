Grosse inflation au Vélodrome pour le Classico

C’est l’affiche la plus attendue de la saison à Marseille en championnat. Ce dimanche 28 octobre, l’OM va recevoir le PSG au Vélodrome, avec l’ambition de stopper la série victorieuse de Parisiens crédités pour l’heure d’un 10 sur 10 en Ligue 1. L’an dernier, les hommes de Rudi Garcia avaient bien cru parvenir à leurs fins, rejoints au score dans les derniers instants de la partie (2-2). Mais pour revivre de telles émotions dans huit jours, il faudra mettre le prix.

Si l’on excepte un tarif à 55 euros pour les adhérents à un programme de fidélité ("OM Nation") offrant une priorité à l’achat de places au cas par cas, il en coûte bien 80 à 90 euros pour suivre ce match de gala des travées latérales, dans les zones supérieures et excentrées des tribunes Ganay et Jean-Bouin. Contre 70 euros en moyenne la saison passée et à peine 35 euros en 2014. "Soit plus de 120% d'inflation en quatre ans", rapporte La Provence, tout en précisant: "Cette nouvelle augmentation par rapport à la saison écoulée (de 10 à 35€ par place selon les zones) s'était déjà vue sur les abonnements, avec une hausse de 9 à 25% dans les virages."

L’OM se justifie

"On a inscrit le club dans une trajectoire de redressement. Ça passe par maximiser les revenus du club en respectant les fondamentaux, comme être populaire dans les virages, mais ça passe aussi par maximiser les revenus sur les gros matches quand il y a beaucoup de demandes, avec des ventes de billets à l'unité, dixit Jean-François Richard, le directeur général adjoint de l'OM ainsi relayé dans les pages du quotidien régional suscité. On a tous en tête le schéma du Barça, du Bayern ou de Manchester United, avec 100% d'abonnés. Mais cela a un impact: l'abonnement devient ultra-cher. Quand on décide de pratiquer des prix élevés sur les gros matches, il y a aussi un impact sur le prix de l'abonnement. Et cette stratégie permet justement de rester raisonnable sur les tarifs d'abonnements."

Pour cet OM-PSG, les dirigeants marseillais attendent pas moins de 64 000 spectateurs, dont 38 000 abonnés. Un peu plus peut-être même puisque 2 000 places habituellement dédiées aux visiteurs devraient être mises sur le marché la semaine prochaine – les supporters parisiens étant interdits de déplacement. Une belle manne en perspective pour le club phocéen, qui ajoute enfin pour justifier sa politique tarifaire, toujours par le biais de Jean-François Richard: "On doit augmenter les revenus du club avant tout pour rentrer dans les clous du fair-play financier. C'est le premier point, et il est essentiel. Le deuxième est de dire que l'augmentation des revenus va être investie dans la formation et dans l'équipe professionnelle." Le grand attaquant tant attendu à Marseille est à ce prix…