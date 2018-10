Genesio: "Vous insistez toujours sur le négatif"

Vendredi soir, en ouverture de la 10e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais accueille le Nîmes Olympique, plus d'une dizaine de jours après avoir pris l'eau au Parc des Princes, contre le Paris Saint-Germain (5-0). "Paris, ça été un match très frustrant et un peu bizarre, et il y a deux lectures de ce match. Le score est très sévère, et il y a une grosse, grosse déception. Et puis il y a l’autre aspect. Pendant plus d’une heure, on a fait plus que jeu égal avec cette équipe. Il nous manque cette capacité à être efficace dans les temps forts, et à l’être aussi défensivement sur nos temps faibles. Et ça nous coûte beaucoup de points depuis le début de saison", reconnaît Bruno Genesio. Où l'on évoque de nouveau ce manque de régularité des Gones, capables de prestation de haute volée comme de coupables trous d'air.

"C’est lassant d’entendre toujours les mêmes choses sur Lyon. Nous ne sommes pas les seuls à être dans cette situation. On stigmatise des défauts de notre équipe qui sont vrais, mais beaucoup d’équipes sont concernées. Et le fait de nous les rabâcher tout le temps… Aujourd’hui, c’est un constat plus général sur le football moderne, explique le coach. On a l’une des équipes les plus jeunes de France, il ne faut pas l’oublier, à la fois en terme d’âge, et en terme de matches joués. Toutes les équipes, dans tous les championnats, ne font pas des matches aboutis. On a l’impression qu’il y a que l’OL qui est comme ça". Bruno Genesio va plus loin dans son raisonnement et implique directement la presse. Celle-ci pourrait avoir une influence néfaste sur son vestiaire inexpérimenté... "Je pense aussi que ça a une influence sur le comportement de certains joueurs, à force de le dire et de l’entendre. Vous insistez toujours sur le négatif, et à force, ça peut influencer nos jeunes joueurs", renchérit-il.

Néanmoins, le technicien français ne fuit pas ses responsabilités pour autant, et insiste sur le fait que c'est à lui et à son staff de "trouver les leviers pour démonter ça". Il concède par ailleurs volontiers des "manques tactiques à Paris", mais prend aussi le temps de contrecarrer les critiques émises à son sujet pour son manque de réaction au Parc des Princes, alors que son équipe lâchait dans les trente dernières minutes. "Je vois très bien que Neymar et Mbappé se mettent entre les lignes, qu’ils veulent nous contrer… Je vois très bien tout ça… Mais si je ne fais pas mon troisième changement en faisant entrer un milieu, c’est parce que si un autre joueur se blesse, on termine à neuf contre Paris. Et là, qu'est-ce que vous me dites ?", lance-t-il à l'assistance. Car la blessure de Nabil Fekir et l'expulsion de Lucas Tousart l'avaient obligé à effectuer rapidement deux remplacements. Le meilleur moyen de tirer un trait sur cet épisode francilien et sur cette inconstance chronique serait donc de réussir un joli coup vendredi à domicile, face aux Crocodiles, "un match très important" de l'aveu même de Bruno Genesio.