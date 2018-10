Genesio cible les lacunes lyonnaises

C’est un mal que Bruno Genesio a déjà eu l’occasion de pointer du doigt cette saison. Effectif juvénile oblige, l’OL a une fâcheuse tendance à l’inconstance, défensive s’entend, faute de volonté selon un technicien rhodanien qui ce jeudi en conférence de presse n’a pas hésiter à pointer les manquements de ses joueurs, deux jours après un match nul frustrant à Hoffenheim en Ligue des champions (3-3). "Sur les trois buts qu’on encaisse, j’ai identifié des incohérences tactiques incroyables", souffle-t-il.

"Dans le placement, les uns par rapport aux autres, dans le bloc. On a été insuffisant aussi dans l'investissement en termes de courses", détaille Bruno Genesio, tout en dénonçant "des erreurs de placement, beaucoup d'errements défensifs et aussi un manque de lucidité dans la sortie du ballon." Et l’entraîneur des Gones d’ajouter: "La jeunesse de mes joueurs peut être une explication, mais ce n’est pas la seule. On doit faire plus d’efforts, courir davantage. On ne fait pas suffisamment d’efforts en termes de course quand on n’a pas le ballon !"

Relayé par le Progrès, Lucas Tousart ne dit pas autre chose. "On doit corriger le placement et le replacement. Chacun doit faire un peu plus et ça passe aussi par davantage de communication, clame le milieu de terrain lyonnais. Ce qui est rageant, c’est que face à des équipes comme le PSG, on fait tous les efforts, alors que contre des équipes supposées plus faciles, on peut s’oublier. On doit se dire que ça va passer et on se fait punir…" L’ancien Valenciennois dédouane par ailleurs son coach: "Ce n’est pas un problème de coach. Il insiste beaucoup là-dessus, mais c’est nous qui sommes au cœur du jeu et qui devons nous améliorer à la perte du ballon." "La communication est un des éléments qui nous permettra de franchir un cap, conclut Bruno Genesio. Cela passe par de la solidarité et un état d’esprit irréprochable." A méditer avant de défier le SCO pour éventuellement retrouver le podium de l’élite.