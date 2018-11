Garcia secoue ses joueurs

Même si ça ne consolera sans doute pas les supporters de l'OM après la lourde défaite de dimanche soir à Montpellier (3-0), Rudi Garcia a employé des mots forts lors de sa conférence de presse d'après-match: "C'est grave, oui, de jouer comme on l'a fait en seconde période. On aurait été bien inspirés de mener à la mi-temps, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit prendre trois buts sur des erreurs, du laxisme et un manque d'efforts."

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille l'assure fermement, "ça va changer". "Je suis très en colère, et autant responsable que les joueurs. Mon équipe, c'est celle de la première période, pas de la seconde. Je ne sais absolument pas pourquoi, j'aimerais qu'ils s'expliquent. Je leur ai dit ma façon de penser et ils ont senti ma colère. On est trop irréguliers, je n'ai pas vu de simplicité."

Rudi Garcia tance aussi le côté individualiste de ses joueurs: "A 1-0, chacun essayait de faire son petit numéro. C'est inadmissible." Dimitri Payet, sur Canal+, estime lui que le temps n'est plus à la discussion: "On l'a déjà fait. A un moment, c'est bien beau de parler, mais il faut montrer sur le terrain." Marseille perd sa cinquième place, se faisant doubler par Saint-Etienne. Montpellier et Lille, deuxième et troisième, sont à six points.