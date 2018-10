Garcia intouchable à l'OM ?

C'est en octobre 2016 que Rudi Garcia a posé ses valises sur le Vieux Port, pour devenir le porte-étendard du Champions Project de Frank McCourt. Avec lui, la page Louis-Dreyfus a été tournée en même temps que Franck Passi a été évincé. Et depuis, les bons résultats sont revenus à l'Olympique de Marseille, même si les espoirs de retrouvailles avec la Ligue des champions n'ont pas encore abouti. Et ce ne sera peut-être pas pour l'exercice 2019-2020, car la saison en cours a plutôt mal commencé. Si rien n'est perdu, évidemment, les deux premiers mois de compétition n'incitent guère à l'optimisme.

Jeudi soir, l'OM a récupéré un triste point de son déplacement à Limassol en Ligue Europa, après avoir mené de deux buts (2-2). En tout et pour tout, pour son dixième match de la saison toutes compétitions confondues, le navire phocéen a laissé échapper ce qui aurait pu être un cinquième succès. Ce premier bilan n'est pas brillant, loin de là, pour le finaliste malheureux de la dernière Ligue Europa. Et jusqu'à présent, ce sont les joueurs qui sont ouvertement critiqués, en toute logique. Car le niveau de jeu affiché par les Jordan Amavi, Duje Caleta-Car, Adil Rami, Bouna Sarr, Kostantinos Mitroglou, Valère Germain, Kevin Strootman, Nemanja Radonjic et autre Lucas Ocampos, sans oublier les errances d'un Luiz Gustavo, contraint d'évoluer dans un rôle de défenseur central qu'il ne maîtrise pas, ne vont pas aider l'OM à se remettre en selle.

Octobre et novembre déterminants

Mais on le sait bien, un club qui va mal ne peut pas se permettre de changer tout ou partie de son effectif, et ce même si les dernières recrues arrivées, Strootman, Caleta-Carr et Radonjic, sont pour l'heure de véritables flops et n'apportent aucune plus-value au groupe. Ces recrues, Rudi Garcia les a forcément validées, sur les conseils du directeur sportif Andoni Zubizarreta, et doit donc en endosser la responsabilité. Alors l'ancien coach de l'OM doit commencer à sentir la pression se faire plus intense sur ses épaules, à mesure que les semaines passent et son son équipe continue d'encaisser but sur but. Face à Caen dimanche après-midi (9e journée de Ligue 1), ce sera victoire impérative à domicile, et si possible avec la manière, afin de faire quelque peu oublier les récentes déconvenues.

Dans le cas contraire, les premières rumeurs ne tarderont pas à venir chatouiller les oreilles du coach... Le mois d'octobre sera un premier révélateur, avec au programme un déplacement à Nice, la réception de la Lazio et le défi PSG au Parc des Princes. Mais en novembre, ce sont des matches face à des adversaires présumés plus faibles qui devront notamment être abordés (Montpellier, Dijon, Amiens, l'Eintracht Francfort et Reims), et Rudi Garcia aura donc une obligation de résultats. D'autant plus que sa prolongation, annoncée imminente en août dernier par le premier concerné, ainsi que par le président Jaques-Henri Eyraud, n'a toujours pas été entérinée.