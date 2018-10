Ganso: "Neymar ? La saison passée l'a fait grandir"

Deux joueurs qui sont encore "très liés", comme le raconte le nouveau meneur de jeu du club picard dans L'Equipe: "On a commencé ensemble, on jouait et on s'amusait beaucoup ensemble, même si je suis plus âgé que lui. L'amitié entre nous a toujours été très forte, elle est aujourd'hui la même qu'à nos premières années chez les professionnels. Les choses ont changé depuis, je suis parti avant lui de Santos (en 2012, pour Sao Paulo), on vit plus loin l'un de l'autre, mais on essaie de rester le plus proches possible."

"Avant, il jouait surtout pour dribbler, réussir de jolis gestes techniques."

Ganso, dont la carrière n'a pas été à la hauteur des attentes qu'il suscitait à ses débuts, jette un regard intéressant sur l'évolution de son ancien partenaire: "Il a beaucoup mûri, surtout. Avant, il jouait surtout pour dribbler, réussir de jolis gestes techniques. Il marquait déjà beaucoup, mais tactiquement il ne "pensait" pas toujours ce qu'il faisait. La saison passée l'a fait grandir, vraiment. Au PSG, maintenant qu'il joue plus dans l'axe, je le trouve à chaque fois meilleur."