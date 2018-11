Fin de série pour le MHSC

La soirée aurait pu être parfaite pour le MHSC. Au lendemain du nul du Losc de Nicolas Pépé à Strasbourg (0-0), la troupe de Michel Der Zakarian pouvait surfer sur sa belle victoire obtenue au détriment de l'Olympique de Marseille dimanche dernier (3-0), à l'occasion de son déplacement dans le Maine-et-Loire ce samedi, dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Le SCO, c'était un adversaire a priori à la portée d'une formation héraultaise ultra-efficace dans les deux surfaces de réparation depuis l'entame de l'exercice en cours. Oui mais voilà, les invincibles Montpelliérains sont tombés au stade Jean-Bouin (1-0).

Malgré tout, Florent Mollet et ses coéquipiers sont assurés de rester sur la troisième marche du podium avant la trêve internationale, à une longueur des Dogues de Christophe Galtier, donc. Finalement, ce revers est notable puisqu'exceptionnel. Et pour cause, le MHSC n'avait plus perdu un match de Ligue 1 depuis la 1ère journée et une opposition face à Dijon à la mi-août (1-2). Bien sûr, il y avait eu la sortie de piste en Coupe de la Ligue face au FC Nantes fin octobre (0-3), mais la machine ne s'était pas enrayée pour autant. C'est donc une belle série de onze rencontres de rang sans défaite en L1 qui s'achève ce samedi soir pour Montpellier.

Pour la petite histoire, c'est sur un coup de tête de Romain Thomas que l'arrière-garde des visiteurs a craqué (1-0, 70e), suite à un corner idéalement frappé par Pierrick Capelle. Et si l'on attendra désormais de voir comment cette surprenante équipe montpelliéraine digérera ce coup d'arrêt au cours des semaines à venir, concernant le SCO, cette victoire presque inattendue est bonne à prendre car elle permet de prendre un peu d'air sur la zone rouge.