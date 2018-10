Et Mbappé n'est pas content de lui...

Kylian Mbappé en aurait presque fait la fine bouche à l’issue de la rencontre. L’international tricolore a beau être entré dans l’histoire de la Ligue 1 en inscrivant quatre buts en 13 minutes face à l’Olympique Lyonnais (5-0), devenant le premier joueur de l’histoire de la Ligue 1 à réussir une telle performance, tout du moins depuis au moins 45 ans, l’attaquant parisien trouvait en effet à redire à cette prestation pourtant exceptionnelle.

La faute à ses trois duels perdus face à Anthony Lopes avant de venir enfin à bout du portier lyonnais à l’heure de jeu ou à son incapacité à rendre la pareille à Neymar, auteur de plusieurs services en or pour son compère de l’attaque parisienne. Comme il l’a fait sitôt la fin de la rencontre, l’ancien Monégasque a donc relativisé sa performance et même évoqué une certaine méforme depuis sa suspension après son expulsion face à Nîmes.

Mbappé ne s'interdit rien pour le Ballon d'Or

"Je peux faire mieux, a ainsi déclaré le Français dans des propos relayés par France Bleu. Depuis mon retour de suspension, mes prestations sont bonnes mais n’ont pas grand-chose d’extraordinaire. Aujourd’hui, c’est une prestation ultra efficace, même si je pense pouvoir l’être encore plus, mais dans le contenu, ma suspension m’a marqué. La sélection va me faire du bien."

Et le natif de Bondy de renchérir en relativisant cette efficacité. "Sept occasions, quatre buts, voilà, c’est pas mal. On peut faire mieux mais il faut continuer", a-t-il en effet ajouté avant de répéter son bonheur d’évoluer au PSG, tout particulièrement aux côtés de Neymar. "On est content de jouer les uns avec les autres, les uns pour les autres. Ça se ressent sur le terrain. A chaque but tout le monde est content pour le joueur qui a marqué", a-t-il assuré, précisant au sujet du Brésilien: "Neymar est un grand joueur, je veux apprendre à ses côtés. Je continue mon apprentissage et c’est tout bénef pour le PSG. C’est juste un plaisir de jouer à ses côtés. J’apprends tous les jours, il fait partie des meilleurs."

Pas convaincu par sa performance hors-norme, Kylian Mbappé n’en a pas moins évoqué le Ballon d’Or. "Je ne m’interdis rien. Je vais continuer à progresser, à jouer, à être performant pour mon équipe. Si ça vient, ça vient, après, voilà…", a-t-il indiqué.