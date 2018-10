Discipline: Un match de suspension pour Garcia

Expulsé en fin de match par Benoît Bastien, l'arbitre du dernier Classique OM-PSG (0-2), pour avoir contesté un peu trop fort, à la suite d'un but refusé aux Marseillais pour hors-jeu, Rudi Garcia écope, par révocation du sursis, d'un match de suspension de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet le mardi 6 novembre, annonce un communiqué de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP). S'il sera bien sur le banc de son équipe à l'occasion du déplacement à Montpellier dimanche (21h), pour le compte de la 12e journée de Ligue 1, Garcia prendra place dans les tribunes du Vélodrome pour la réception une semaine plus tard de Dijon.

A noter que le staff du PSG est également concerné par ces sanctions, puisque, si Thomas Tuchel n'a, lui, rien à se reprocher, son adjoint historique Arno Michels, lui aussi expulsé, prend 2 matches de suspension. C'est aussi le cas de Patrick Sauvaget, adjoint de Stéphane Moulin au SCO d'Angers, suite à son exclusion face à l'OL (1-2).

A noter enfin que le défenseur angevin Ismaël Traoré, expulsé contre Lyon pour une sévère semelle sur Moussa Dembélé, sera suspendu 3 matches ferme.