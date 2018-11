De Lille à Naples, c’est l’heure de Buffon

Le PSG s’apprête à jouer deux chocs en cinq jours et, comme par hasard, Gianluigi Buffon sera titulaire pour ces deux rendez-vous, qui vont conditionner la suite de la saison des Parisiens. La réception du dauphin lillois ce vendredi, au Parc (20h45), dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1, doit permettre de tuer un peu plus tout suspense sur le front du championnat – l’avance serait de 11 points en cas de 12e victoire de rang ! – et le déplacement au San Paolo, pour y défier Naples, mardi prochain, imposera au club de la capitale de signer un résultat pour ne pas compromettre un peu plus les chances de qualification en Ligue des champions.

Une Coupe d’Europe pour laquelle Buffon, qui a fini de purger ses trois matches de suspension, est à nouveau qualifié. Thomas Tuchel, fidèle à son principe d’alternance avec Alphonse Areola, a donc sauté sur l’occasion : « Gigi » sera pour la 6e fois en L1 cette saison le titulaire dans le but parisien à la fois contre Lille, mais aussi donc contre Naples. Lui qui n’a plus défendu le but des Rouge et Bleu depuis le 7 octobre ; c’était déjà un choc face à Lyon (5-0). Avec un bilan de 3 buts concédés (tout comme Areola en 6 matches).

Tuchel devine forcément le premier tournant qui s’annonce dans la saison de son équipe. Et si le PSG doit profiter de l’expérience de son champion du monde italien quarantenaire, c’est maintenant. L’explication de texte offerte par Buffon à Kylian Mbappé, après son incartade en marge du dernier Classique contre l’OM, n’a fait qu’appuyer un peu plus ce rôle de « grand-frère » et de guide pour tout un groupe. Sur lequel le coach parisien insistait encore ce jeudi, en conférence de presse : "Il a un rôle très important. Il a fait une grande carrière. Il a beaucoup d’expérience, c’est super important, insiste Tuchel. Il a une approche du sport. « Gigi » parle avec tout le monde ici et fait partager son expérience. Il joue demain et aussi contre Naples", a-t-il confirmé. Une décision qui ne semble d'ailleurs susciter pas le moindre débat.

