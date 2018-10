Cyprien relance Nice

Le but du soulagement. Les Aiglons ont gagné chez les Girondins (0-1), ce dimanche en match décalé de la 11e journée de Ligue 1. Après trois matches sans victoire dont deux défaites, Wylan Cyprien a délivré Nice (54e).

Un but sur une action amorcée et conclue parfaitement par le milieu de terrain de 23 ans, après un relais avec Allan Saint-Maximin. Cyprien, ce milieu de terrain si précieux dans la construction mais capable de terminer brillamment les actions comme lors de la saison 2016-2017, celle qui l'a révélé avec 8 buts inscrits en Ligue 1 et une place sur le podium au terme du championnat. Saison où le Français, alors aux portes de l'équipe de France, s’est blessé gravement à un genou. Depuis, le numéro 25 niçois peine à revenir au plus haut niveau avec de la constance. Ce but devrait lui faire du bien.

C'est tout son club qui respire malgré une fin de rencontre très difficile où Bordeaux a poussé pour revenir. Trouvant même la barre transversale sur une tentative de Lukas Lerager (68e). Walter Benitez a aussi sauvé les Aiglons d'une ultime envolée sur une tête d'Andreas Cornelius (90e+4). L'OGCN se donne un peu d'air en revenant à la 10e place du classement avec 14 points. Le même total que Bordeaux, classé 8e à la différence de buts.