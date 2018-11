Comment Mourinho a convaincu Drogba de ne pas retourner à l'OM

Cette fois, c’est sûr, il ne reviendra pas à l’OM. Didier Drogba a annoncé mercredi soir qu’il prenait officiellement sa retraite, à 40 ans, après une ultime expérience à Phoenix, formation du deuxième échelon américain. "J'espère un jour pouvoir tenir ma promesse. Ça peut se faire", déclarait-il pourtant sur Canal+ l’an dernier, après avoir été questionné une nouvelle fois sur son éventuel retour à Marseille.

L’avant-centre ivoirien n’y aura joué qu’une saison, en 2003-2004, mais quelle saison ! Auteur de 32 buts toutes compétitions confondues, il avait presque emmené à lui tout seul le club phocéen en finale de la Coupe UEFA. Adulé sur la Canebière, à tel point qu’un "Drogbathon" avait même été lancé en 2008 pour financer son retour, il a régulièrement laissé entendre qu’il reviendrait à l’OM.

Ce qu’il aurait d’ailleurs souhaité faire dès la fin de sa première saison à Chelsea. Mais José Mourinho, à sa manière, a réussi à le convaincre de rester. "Après ma première saison, il y a eu un moment où je recherchais ma zone de confort. Ce qui signifiait retourner à Marseille, pour être le seul attaquant avec l’équipe qui joue pour moi", confie-t-il au Daily Mirror.

Le challenge que j'attendais Didier Drogba

"Et j’ai alors entendu Mourinho dire quelque chose de très intéressant, à moi et à l’équipe. Il parlait des joueurs. Il disait: «Vous savez, si vous voulez être le seul roi, alors retournez dans l’équipe où vous étiez et avec qui vous marquiez des buts. Retournez-y. Mais ici, il y a 22 rois. Donc soit vous l’acceptez et vous travaillez ensemble, soit vous partez. Retournez d’où vous venez pour être le seul roi, avec tout le monde derrière vous.»"

Un discours qui a changé la suite de sa carrière: "Et j’ai compris. Pour moi, c’était le challenge que j’attendais, et j’avais déjà réussi à Marseille. Là, j’étais arrivé dans une équipe où même le défenseur central avait marqué 10 à 15 buts durant la saison. D’un coup, j’ai pensé: «Waouh, quelle est ma place ici ?» Je savais que je devais progresser, ça a été un vrai challenge pour moi. Et c’est pourquoi je suis devenu le joueur que je suis."